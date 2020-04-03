2020-04-03T08:35:49+03:00
Общество

Борьба с коронавирусом в Липецке: власти пообещали обеспечить гражданам достойный уровень жизни

Игорь Артамонов о коронавирусе в Липецке: «Мы должны объединиться и еще раз показать свою силу, преодолеть все трудности» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор Липецкой области прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к гражданам во время нерабочей недели из-за коронавируса. Игорь Артамонов заявил, что главная задача власти региона – обеспечить всем жителям Липецкой области достойный уровень жизни.

Игорь Артамонов о коронавирусе в Липецке .

– Но прежде всего мы стремимся замедлить распространение вируса в Липецкой области и принимаем для этого все возможные меры, – сказал Игорь Артамонов. – Все вместе, власть, бизнес, жители региона, мы должны объединиться и еще раз показать свою силу, преодолеть все трудности. Наша задача сегодня – обеспечить людям достойную жизнь, бесперебойное снабжение продуктами, медикаментами и всеми необходимыми услугами. Безусловно, средства на первоочередные социальные нужды будут найдены, сейчас мы рассматриваем возможные варианты. Конечно, второстепенные расходы мы будем сокращать для того, чтобы обеспечить главные направления – здоровье и безопасность жителей Липецкой области.

Ранее власти Липецкой области вопросили ТРЦ не брать аренду за помещения, а банки – разобраться с кредитными каникулами и установить четкие правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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