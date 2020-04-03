Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: спасатели заметили снижение семейных конфликтов

3 Апр 2020 2020-04-03T09:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели отмечают снижение семейных конфликтов во время всеобщего режима самоизоляции в Липецке. Также липчане перестали сообщать о подозрении на коронавирус – 2 апреля впервые с момента первых зараженных, 6 марта, не было ни одного такого сообщения на номер «112».

Сократилось и число сигналов о нарушении режима изоляции гражданах и организациях, всего 5. Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, люди жаловали на играющих в футбол детей и гуляющих по продуктовым рынкам пенсионеров. Был сигнал от сотрудника организации, которого начальство заставляет ходить на работу во время нерабочей недели из-за коронавируса – грозят увольнением.

2 раза люди сообщили об СМС от мошенников, что якобы нужно заплатить штраф за нарушение режима. На уловку не попался никто.

Больше всего спасателей удивило снижение сообщений о семейных конфликтах. Всего было 4 звонка за сутки, когда обычно таких сигналов 6 – 10, а в праздничные дни еще больше. Тем самым жители Липецка на практике опровергли шутки в соцсетях, что самоизоляция рушит семьи.

Вместе с тем, как отмечают спасатели, участились обращения по поводу краж из продуктовых магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU