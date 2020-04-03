Индекс самоизоляции в Липецке 3 апреля: на улице почти никого

3 Апр 2020 2020-04-03T09:59:58+03:00

Число людей на улицах Липецка в режиме самоизоляции с каждым днем все меньше

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Этим утром, 3 апреля 2020 года, индекс самоизоляции в Липецке составил 4.2. Согласно таблице на карте самоизоляции Яндекса, чем выше индекс – тем лучше. Наилучший показатель от 4 до 5 баллов. Нынешним утром в Липецке по определению сервиса «почти никого». Для сравнения, обычно в 8 утра в Липецке до коронавируса, показатель количества людей не улице был 2.7

Еще меньше людей вышли на улицу этим утром в Курске – индекс 4.3, столько же в Воронеже и Курске, в Орле – 4.4, в Тамбове – 4.2. Недостаточно хороший показатель в Белгороде, где индекс самоизоляции на утро 3 апреля 3.8.

Отметим, что количество людей на улице определяют по приложениям, которые работают, когда люди выходят из дому. Это не точный показатель и не статистика, а также он не свидетельствует о нарушениях режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU