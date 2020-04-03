2020-04-03T14:40:35+03:00
Общество

В Липецке опровергли слух о заражении коронавирусом врачей Воловского района

Авторов очередной дезинформации предупреждают о наказании за фейки о коронавирусе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Администрация опровергла эту информациюАдминистрация опровергла эту информациюФото: Скриншот сайта
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Накануне в соцсетях и некоторых сообществах появилась недостоверная информация о заражении коронавирусом врачей Воловской районной больницы в Липецкой области. Слухи начали распространяться после того, как появилась информация о зараженных из деревни в Задонском районе.

О людях с диагнозом COVID-19 из села Ольшанец сообщил в своем Instagram глава местной администрации Алексей Щедров. Он также уточнил, что вирус привезли из Москвы, а улицы в деревне продезинфицировали. Кстати, людей в защитных костюмах и дезинфицирующими препаратами стали чаще замечать на улицах в районе.

В районах Липецкой области дезинфицируют улицы .

Затем по соцсетям поползли слухи, что якобы врачи в районе заразились коронавирусом.

– Врачей из Воловской районной больницы не было и нет в списках заболевших, – прокомментировали в оперативном штабе области. – Медики проходили тестирование. Медицинское учреждение работает в полном объкме.

Напомним, что в регионе уже карали автора фейка о случаях заражения коронавирусом. Распространявшая сообщения женщина отделалась штрафом в 15000 рублей. Но сейчас наказания за фейки о коронавирусе ужесточили. Также появилась уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс, представляющих угрозу жизни и безопасности, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения – статья 207.1 УК, по которой вплоть до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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