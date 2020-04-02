Двое из заболевших коронавирусом в Липецке жители Задонского района

2 Апр 2020 2020-04-02T20:08:12+03:00

Мужчина заразился во время вахты в Москве, улицы села Ольшанец продезинфицировали

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности о новых случаях коронавируса в Липецке. Количество зараженных COVID-19 в Липецкой области на 2 апреля 2020 года составляет 12 человек, 4 из них подтвердились в этот четверг. Еще у 30 подозревают вирус.

Как выяснилось, двое из новых заразившихся – жители Задонского района. Как сообщил в своем Instagram глава местной администрации Алексей Щедров, лабораторно подтвердились 2 случая заражения у жителей села Ольшанец.

По информации главы района, мужчина работал вахтовым методом в Москве и вернулся в Липецкую область уже заболевшим. Теперь они с супругой находятся в областной инфекционной больнице.

Напомним, зараженный пассажир прибыл на рейсовом автобусе «Москва – Липецк» 28 марта. Вскоре мэр Ельца сообщил, что у пассажира подтвердился коронавирус.

– Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия проведены, в том числе обработка улиц в селе Ольшанец, – сообщил жителям глава Задонского района. – Ситуация находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU