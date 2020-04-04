Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: работающие липчане старше 65 лет уйдут на больничный

4 Апр 2020 2020-04-04T08:01:42+03:00

В связи с действием режима самоизоляции листок нетрудоспособности оплатят из средств Фонда соцстрахования

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В Липецкой области продлили режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля. В связи с этим работающие липчане старше 65 лет могут получить больничный с 6 по 19 апреля.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, все работодатели региона обязаны перевести липчан указанного возраста либо на удаленную работу с сохранением зарплаты, либо отправить на больничный. То есть направить реестры на выплату пособий в Липецкое региональное отделение Фонда соцстрахования РФ. Гражданам не нужно предоставлять никаких документов.

Листок нетрудоспособности оплатят из средств Фонда. Сумму пособия рассчитают по общим правилам, учитывая трудовой стаж. Выплату липчане получат в течение 7 дней со дня формирования электронного больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU