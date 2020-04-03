2020-04-03T17:15:19+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: продлили до конца апреля

О сохранения режима всеобщей самоизоляции сообщил губернатор Липецкой области [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продлили режим самоизоляции до 30 апреляВ Липецкой области продлили режим самоизоляции до 30 апреляФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области продлили режим всеобщей самоизоляции. Об этом в эту пятницу, 3 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

- Липецкая область будет продлевать режим самоизоляции до 30 апреля, - отметил глава региона. - Хотелось бы обратить внимание людей старше 65 лет на особо жесткий режим самоизоляции. Вы - самая подверженная риску группа. Пожалуйста, не выходите на улицу. Школы будут работать дистанционно. В детских садах - дежурные группы.

До 12 тыс. рублей увеличили пособия по безработице. Выплаты в 5 тыс. рублей на детей до 3 лет начнутся в апреле. По данным пресс-службы администрации области, одобрен закон о "кредитных каникулах" до 6 месяцев по кредитам для физических лиц. Малый бизнес может получить кредит под 0%, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Также отменены штрафы за услуги ЖКХ.

Напомним, что по состоянию на этот день, в Липецке в инфекционной больнице находится 14 человек с диагнозом коронавирус. Ранее оттуда выписали женщину - она здорова. Под подозрением на COVID-19 - 12 человек.

В липецке режим всеобщей самоизоляции продлили до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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