Режим самоизоляции в Липецке: 19-летнего парня привлекли к ответственности за прогулку в центре города

5 Апр 2020 2020-04-05T10:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 31 марта полицейские патрулировали город. В районе 22 часов они увидели молодого человека, который прогуливался в районе улицы Первомайской. Оказалось, что 19-летний парень живет в поселке Тракторостроителей, а на улицу вышел просто погулять:

- Мужчина пояснил, что находился в общественном месте без целей, перечисленных в постановлении администрации Липецкой области. Он знал о введении в нашем регионе режима самоизоляции, но рассчитывал, что его ночная прогулка останется незамеченной, - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

3 апреля мировой судья в Липецке вынес молодому человеку предупреждение за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ («неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)»). Теперь, со слов липчанина, он сожалеет о своем нарушении и обещает следовать установленным правила. Тем более, что в случае повторного нарушения его оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU