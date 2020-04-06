2020-04-06T10:24:36+03:00
Общество

Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим

Всего в регионе работают 50 предприятий по пошиву масок, также средства защиты шьют волонтеры
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчанам не хватает масокЛипчанам не хватает масокФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С введением строгих правил по маскам в общественном транспорте Липецка, у людей возник вопрос, где брать эти маски. Изначально мэрия поясняла, так как общественный транспорт ходит для работающего населения, кого не перевели на удаленку, то масками сотрудников должны обеспечить работодатели. Кроме того, в регионе начали работать 5 предприятий по пошиву масок. Но этого оказалось недостаточно. Например, в штабе регионального ОНФ открыли швейный мини-цех и теперь нужны волонтеры для пошива масок.

В этих условиях чиновники рекомендовали липчанам шить маски самим. Поскольку это жесткое правило для проезда в общественном транспорте – даже если один пассажир будет без маски, трамвай или автобус не двинутся с места. При отказе покинуть салон – вызовут полицию.

– Если по какой-то причине маски у вас нет, а общественным транспортом воспользоваться необходимо, я прошу вас изготовить ее самостоятельно, – написала на своей странице в Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина. – Это несложно. Но поможет защитить от опасной инфекции вас и ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля: у медика и пациентов больницы скорой помощи подозревают COVID-19
В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка новый председатель
МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке
Новые случаи коронавируса в Липецке на 6 апреля: заразились контактировавшие с больными внутри региона
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года: 8 новых случаев
Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим
Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в транспорте начал действовать строгий масочный режим
Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком
Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19
ГЖИ проверяет, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области
На въезде в Липецк полицейские поймали наркомана-закладчика