Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим

6 Апр 2020 2020-04-06T10:24:36+03:00

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С введением строгих правил по маскам в общественном транспорте Липецка, у людей возник вопрос, где брать эти маски. Изначально мэрия поясняла, так как общественный транспорт ходит для работающего населения, кого не перевели на удаленку, то масками сотрудников должны обеспечить работодатели. Кроме того, в регионе начали работать 5 предприятий по пошиву масок. Но этого оказалось недостаточно. Например, в штабе регионального ОНФ открыли швейный мини-цех и теперь нужны волонтеры для пошива масок.

В этих условиях чиновники рекомендовали липчанам шить маски самим. Поскольку это жесткое правило для проезда в общественном транспорте – даже если один пассажир будет без маски, трамвай или автобус не двинутся с места. При отказе покинуть салон – вызовут полицию.

– Если по какой-то причине маски у вас нет, а общественным транспортом воспользоваться необходимо, я прошу вас изготовить ее самостоятельно, – написала на своей странице в Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина. – Это несложно. Но поможет защитить от опасной инфекции вас и ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU