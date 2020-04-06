Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в транспорте начал действовать строгий масочный режим

6 Апр 2020 2020-04-06T09:27:06+03:00

Строгий масочный режим во время самоизоляции начал действовать в транспорте Липецка с 6 апреля

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С этого понедельника, 6 апреля в общественном транспорте Липецка начал действовать строгий масочный режим. О нем власти предупредили на прошлой неделе, изначально говорилось, что правило введу с 4 апреля, но людям дали еще пару дней. Водители автобусов и трамваем но тот момент уже ездили в масках на момент введения режима самоизоляции в Липецке.

Теперь это касается всех пассажиров. Правило настолько строгое, что автобус или трамвай не двинется с места, пока в салоне будет хоть один пассажир без маски. Пассажира попросят выйти, а если откажется – вызовут полицию.

О новых правилах рассказала в своем instagram мэр города Евгения Уваркина.

– Меры жесткие, но в сегодняшних условиях необходимые, – написала мэр Липецка. – Салон автобуса или трамвая – небольшое закрытое пространство, где одновременно могут находиться несколько десятков человек. В таких условиях очень легко подхватить инфекцию. В Китае был случай, когда пассажир автобуса во время поездки заразил девять человек.

Напомним, что транспорт ежедневно дезинфицируют, но это не поможет если в салоне окажется хоть один зараженный без маски .

– В некоторых регионах приняли решение ограничить пассажирские перевозки или вовсе отказаться от них. – напомнила Евгения Уваркина. – Мы сохраняем общественный транспорт. Но вводим масочный режим, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU