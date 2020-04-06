В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка новый председатель

6 Апр 2020 2020-04-06T12:19:04+03:00

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В администрации Липецка новое назначение. Председателем департамента градостроительства и архитектуры стала Виктория Катасонова. Соответствующее распоряжение подписала глава города Евгения Уваркина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Виктория Катасонова приступает к своим обязанностям уже с этого понедельника, 6 апреля. Напомним, ранее этот пост с января 2020 года занимал Александр Ковалев.

Виктория Катасонова родилась в 1982 году в городе Джалал-Абад в Киргизии. В 2007 году получила диплом ЛГТУ по специальности "Менеджмент организации". В 2011 году окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет - "Экспертиза и управление недвижимостью". В 2018 году прошла профпереподготовку по направлению "Градостроительство". С 2008 года работала начальником отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий в региональном управлении строительства и архитектуры.

Напомним, что в пятницу, 3 апреля, новым управляющим делами городской администрации стала Наталья Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU