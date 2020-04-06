2020-04-06T16:42:56+03:00
Происшествия

Результат самоизоляции по коронавирусу в Липецке: число ДТП на «зебрах» снизилось до нуля

Общее количество аварий с началом режима сократилось вдвое
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В режиме всеобщей изоляции, которая продлится до 30 апреля, в Липецке опустели улицы. Горожане выходят только за продуктами, выгулять собак и на обязательную работу. Сознательность граждан сказалась на статистике по ДТП в Липецке.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС города, за две недели в Липецке не было ни одного ДТП на пешеходном переходе. А вот автомобилисты продолжают попадать в аварии даже не полупустых улицах. За неделю, с 30 марта по 5 апреля, в городе было 5 ДТП с пострадавшими – вдвое меньше, чем обычно. В двух из них пострадали пешеходы – на «Музучилище» автобус наехал на ногу человеку, а на проспекте Победы скутерист сбил пенсионерку.

По данным спасателей, снижению ДТП и рисков на дорогах способствовали ограничения по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке мошенница обманула пенсионерку на 19000 рублей, разменяв деньги "билетами банка приколов"
Под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
За сутки липецкие пожарные 35 раз выезжали тушить сухую траву
Результат самоизоляции по коронавирусу в Липецке: число ДТП на «зебрах» снизилось до нуля
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля: у медика и пациентов больницы скорой помощи подозревают COVID-19
В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка новый председатель
МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке
Новые случаи коронавируса в Липецке на 6 апреля: заразились контактировавшие с больными внутри региона
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года: 8 новых случаев
Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим
Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в транспорте начал действовать строгий масочный режим
Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком
Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19
ГЖИ проверяет, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области
На въезде в Липецк полицейские поймали наркомана-закладчика