Результат самоизоляции по коронавирусу в Липецке: число ДТП на «зебрах» снизилось до нуля

6 Апр 2020 2020-04-06T16:42:56+03:00

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В режиме всеобщей изоляции, которая продлится до 30 апреля, в Липецке опустели улицы. Горожане выходят только за продуктами, выгулять собак и на обязательную работу. Сознательность граждан сказалась на статистике по ДТП в Липецке.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС города, за две недели в Липецке не было ни одного ДТП на пешеходном переходе. А вот автомобилисты продолжают попадать в аварии даже не полупустых улицах. За неделю, с 30 марта по 5 апреля, в городе было 5 ДТП с пострадавшими – вдвое меньше, чем обычно. В двух из них пострадали пешеходы – на «Музучилище» автобус наехал на ногу человеку, а на проспекте Победы скутерист сбил пенсионерку.

По данным спасателей, снижению ДТП и рисков на дорогах способствовали ограничения по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU