Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: в БСМП, где развернут госпиталь, закрылся травмпункт

7 Апр 2020 2020-04-07T10:01:25+03:00

Липчане с травмами могут обратиться в больницу на Соколе или в районе ЛТЗ

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С минувшего понедельника, 6 апреля, в Липецке работают только два травмпункта. Так, липчане могут обратиться в кабинет неотложной травматологии, что находится в ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный Сокол". Также с травмами тела и конечностей можно прийти в ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед", что находится в районе Тракторного. Там тоже есть травмпункт. Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, кабинеты неотложной травматологии работают круглосуточно.

Напомним, что в городе закрывается больница скорой медицинской помощи. Там развернут госпиталь для больных коронавирусом на 280 коек. При этом продолжит работать сосудистый центр, который находится в отдельно стоящем здании. А вот травмпункт в БСМП временно закроют.

ИСТОЧНИК KP.RU