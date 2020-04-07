Режим самоизоляции в Липецке 2020: департамент физкультуры мотивирует на занятия спортом дома
В во время режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке людей призывают тренироваться дома, чтобы сохранить физическую форму. Чтобы мотивировать народ, городской департамент физкультуры и спорта запустил челлендж.
Принять участие в проекте может любой приверженец здорового образа жизни, фанат или любитель спорта. Профессиональным спортсменом для этого быть не обязательно.
Для участия нужно опубликовать в соцсетях видео домашней тренировки в домашних условиях с хештегами #оставайсядома #спортивныйлипецк #тренируйсядома. Так можно будет поделиться с другими своими методами домашней тренировки или или выбрать новое упражнение.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, лучшие материалы разместят в официальных пабликах администрации Липецка в социальных сетях. Авторы лучших роликов получат призы от департамента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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