2020-04-07T14:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Выход из квартиры в Липецке во время самоизоляции: более 2000 человек получили предупреждение за прогулки на улице

Чаще всего полиция просит людей соблюдать режим и оставаться дома
Лия МУРАДЬЯН
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За 7 дней всеобщего режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке все еще продолжают ловить нарушителей. Напомним, что режим начал действовать с 31 марта и продлится до конца месяца.

По данным пресс-службы УМВД по региону, с начала действия режима липецкие полицейские поймали более 2000 нарушителей. Чаще всего стражи порядка пытаются вразумить людей и просят оставаться дома, если разъяснительные беседы не помогают – следует наказание.

Пока обходится без жестких мер и праздно шатающиеся по улицам люди чаще получают только предостережения. 5 жителей региона умудрились попасть под статью 19.4 КоАП РФ – «неповиновение распоряжению должностного лица». Во всех случаях суд вынес предупреждение.

Также полиция напоминает про женщину, которую оштрафовали на 15 000 рублей за фейк о коронавирусе и просит граждан не распространять недостоверную информацию. В целом полицейские отметили, что жители Липецка начали проявлять сознательность и более ответственно относиться к борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выход из квартиры в Липецке во время самоизоляции: более 2000 человек получили предупреждение за прогулки на улице
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