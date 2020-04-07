2020-04-07T19:59:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: участковые полиции прекращают прием граждан

Связаться со своим участковым теперь можно только по телефону
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке новые ограничения в целях борьбы с коронавирусом. Вслед за многими другими госорганами личный прием граждан прекращают сотрудники полиции. Как сообщает УМВД по Липецкой области, прием граждан приостанавливают участковые уполномоченные полиции. Временная мера будет действовать до особого распоряжения.

В полиции также уточнили, что данное ограничение связано с усложнившейся эпидемиологической ситуацией с COVID-19 и применяется в целях не допустить распространение инфекции.

Обратиться к своему территориальному участковому теперь можно по служебному мобильному телефону. Номера есть на официальном сайте УМВД - нужно ввести в строке свой адрес.

Отметим, что в Липецке также отменили прием граждан депутаты, коммунальные службы и другие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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