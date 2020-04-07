Борьба с коронавирусом в Липецке: участковые полиции прекращают прием граждан
В Липецке новые ограничения в целях борьбы с коронавирусом. Вслед за многими другими госорганами личный прием граждан прекращают сотрудники полиции. Как сообщает УМВД по Липецкой области, прием граждан приостанавливают участковые уполномоченные полиции. Временная мера будет действовать до особого распоряжения.
В полиции также уточнили, что данное ограничение связано с усложнившейся эпидемиологической ситуацией с COVID-19 и применяется в целях не допустить распространение инфекции.
Обратиться к своему территориальному участковому теперь можно по служебному мобильному телефону. Номера есть на официальном сайте УМВД - нужно ввести в строке свой адрес.
Отметим, что в Липецке также отменили прием граждан депутаты, коммунальные службы и другие структуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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