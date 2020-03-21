Кинотеатры закрывают – ограничения по коронавирусу в Липецке ужесточают

21 Март 2020 2020-03-21T17:38:28+03:00

Под запретом массовые мероприятия с участием более 50 человек

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В Липецкой области ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Как известно, накануне выписали троих переболевших инфекцией человек, но медики отмечают, что сознательность самих граждан оставляет желать лучшего. Также остается риск заражения от людей, которые прибывают из-за границы.

Поэтому в регионе дополнительно закупают санитарный транспорт и аппараты искусственной вентиляции легких. Как сообщает администрация области, владельцам кинотеатров рекомендуют временно закрыть кинозалы. Также вводят ограничения на массовые мероприятия численностью более человек.

Запрет на работу детских игровых залов в ТРЦ продлили до 12 апреля. Также в магазинах должны оборудовать для покупателей «уголки дезинфекции». Пенсионеров простят реже посещать общественные места и строго соблюдать меры профилактики. При необходимости пожилым людям будут помогать соцработники и волонтеры.

Всем, кто прибыли из-за границы, обязательно нужно сообщить об этом по телефону: 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU