Режим самоизоляции в Липецке: байкеры развозят еду и лекарства пенсионерам
В период всеобщего режима самоизоляции в Липецке к волонтерам, которые помогают не выходящим из дома пенсионерам, присоединились байкеры. Как сообщает региональное отделение ОНФ, представители липецкого отделения мотоклуба «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты. Липецк» пришли в штаб волонтеров-медиков и предложили свою помощь.
Продукты и медикаменты пожилым и мало мобильным людям начали развозить на 2 мотоциклах и 4 машинах.
– Мы всегда стараемся помогать детям и пенсионерам, – рассказал вице-президент липецкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Антон Айрапетов. – Сейчас, когда последние оказались в группе риска, я связался со своим другом Алексеем Звягиным, руководителем «Волонтеров-медиков» в Липецкой области, узнал о работе волонтерского штаба, и мы решили влиться в ряды добровольцев и помогать пенсионерам с доставкой продуктов.
Телефон горячей линии ОНФ для помощи пожилым людям в доставке еды и лекарств на время режима самоизоляции: 8-800-200-34-11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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