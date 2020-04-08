Режим самоизоляции в Липецке: байкеры развозят еду и лекарства пенсионерам

8 Апр 2020 2020-04-08T07:51:05+03:00

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В период всеобщего режима самоизоляции в Липецке к волонтерам, которые помогают не выходящим из дома пенсионерам, присоединились байкеры. Как сообщает региональное отделение ОНФ, представители липецкого отделения мотоклуба «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты. Липецк» пришли в штаб волонтеров-медиков и предложили свою помощь.

Продукты и медикаменты пожилым и мало мобильным людям начали развозить на 2 мотоциклах и 4 машинах.

– Мы всегда стараемся помогать детям и пенсионерам, – рассказал вице-президент липецкого отделения мотоклуба «Ночные волки» Антон Айрапетов. – Сейчас, когда последние оказались в группе риска, я связался со своим другом Алексеем Звягиным, руководителем «Волонтеров-медиков» в Липецкой области, узнал о работе волонтерского штаба, и мы решили влиться в ряды добровольцев и помогать пенсионерам с доставкой продуктов.

Телефон горячей линии ОНФ для помощи пожилым людям в доставке еды и лекарств на время режима самоизоляции: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU