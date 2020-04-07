2020-04-07T20:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция 2020 в Липецке: сняли ограничения на продажу прессы, оптику, парикмахерские, адвокатов и стоматологов

В Липецке расширили список отраслей, которым можно работать в режиме самоизоляции
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расширили список отраслей, которым можно работать в режиме самоизоляции по коронавирусу. Изменения внесли в постановление от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСо ) в Липецкой области».

Согласно документу, снимается временное ограничение на работу магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор, химчисток, парикмахерских. Также разрешили работать стоматологам, но только для оказания экстренной и неотложной помощи.

Что немаловажно, разрешили работу киосков по продаже печатной прессы. Напомним, киоски «Роспечати» закрылись утром 30 марта. Многие газеты и журналы не продавались больше недели.

Отдельно прописали правила для парикмахерских. Например, весь персонал в зале должен быть в масках, работать только по предварительной записи и обслуживать не более трех человек в зале одновременно на расстоянии два метра между креслами. Каждые 2 часа влажная уборка с дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самоизоляция 2020 в Липецке: сняли ограничения на продажу прессы, оптику, парикмахерские, адвокатов и стоматологов
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