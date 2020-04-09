2020-04-09T08:50:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"

Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции останется свободным, а в Задонском районе будут проверять въезжающих и выезжающих
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции - в минувшую среду, 8 апреля, к жителям Липецкой области обратился губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что о новых мерах, предпринимаемых в связи с коронавирусом. Так, приезжающие из регионов с неблагополучной обстановкой должны будут самоизолироваться на 2 недели.

По словам главы региона, полиция начнет мероприятия по перекрытию Задонского района.

- Там два очага, - рассказал Артамонов. - Они небольшие, к счастью. Но в связи с тем, что в районе много паломников, есть большая угроза заражения.

Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе областной администрации, в районе появятся усиленные посты - въезжающих и выезжающих будут проверять. А именно - кто едет, куда и зачем. А также измерять температуру. Границы района закрывать не собираются. Как и ограничивать перемещения липчан и транзит. Въезд и выезд - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придется самоизолироваться
Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше