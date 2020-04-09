Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"

9 Апр 2020 2020-04-09T08:50:16+03:00

Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции останется свободным, а в Задонском районе будут проверять въезжающих и выезжающих

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Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции - в минувшую среду, 8 апреля, к жителям Липецкой области обратился губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что о новых мерах, предпринимаемых в связи с коронавирусом. Так, приезжающие из регионов с неблагополучной обстановкой должны будут самоизолироваться на 2 недели.

По словам главы региона, полиция начнет мероприятия по перекрытию Задонского района.

- Там два очага, - рассказал Артамонов. - Они небольшие, к счастью. Но в связи с тем, что в районе много паломников, есть большая угроза заражения.

Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе областной администрации, в районе появятся усиленные посты - въезжающих и выезжающих будут проверять. А именно - кто едет, куда и зачем. А также измерять температуру. Границы района закрывать не собираются. Как и ограничивать перемещения липчан и транзит. Въезд и выезд - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU