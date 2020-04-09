Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции - в минувшую среду, 8 апреля, к жителям Липецкой области обратился губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что о новых мерах, предпринимаемых в связи с коронавирусом. Так, приезжающие из регионов с неблагополучной обстановкой должны будут самоизолироваться на 2 недели.
По словам главы региона, полиция начнет мероприятия по перекрытию Задонского района.
- Там два очага, - рассказал Артамонов. - Они небольшие, к счастью. Но в связи с тем, что в районе много паломников, есть большая угроза заражения.
Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе областной администрации, в районе появятся усиленные посты - въезжающих и выезжающих будут проверять. А именно - кто едет, куда и зачем. А также измерять температуру. Границы района закрывать не собираются. Как и ограничивать перемещения липчан и транзит. Въезд и выезд - свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU
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