Борьба с коронавиурсом в Липецке: для сотрудников соцслужб закупили более полумиллиона масок и одноразовые костюмы

10 Апр 2020 2020-04-10T08:02:21+03:00

Маски, перчатки и костюмы раздают тем, кто работает с людьми во время режима самоизоляции

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Особая экономическая зона «Липецк» подключилась к борьбе с распространением коронавируса в Липецке. ОЭЗ «Липецк» закупила средства защиты для работников социальных служб. Всего купили 565 000 одноразовых масок, 1 100 одноразовых костюмов и 64 000 многоразовых масок.

100 одноразовых масок отдали водителям и общественного транспорта и дорожникам, 300 костюмов и 1000 пар перчаток получили сотрудники правоохранительных органов, которые работают с людьми.

Еще часть масок и костюмов получили сотрудники сферы ЖКХ и транспортники, а также другие предприятия, где люди продолжают трудиться во время нерабочих дней. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сейчас в регионе собирают нужный запас средств защиты и препаратов для дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU