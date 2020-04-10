Борьба с коронавиурсом в Липецке: для сотрудников соцслужб закупили более полумиллиона масок и одноразовые костюмы
Особая экономическая зона «Липецк» подключилась к борьбе с распространением коронавируса в Липецке. ОЭЗ «Липецк» закупила средства защиты для работников социальных служб. Всего купили 565 000 одноразовых масок, 1 100 одноразовых костюмов и 64 000 многоразовых масок.
100 одноразовых масок отдали водителям и общественного транспорта и дорожникам, 300 костюмов и 1000 пар перчаток получили сотрудники правоохранительных органов, которые работают с людьми.
Еще часть масок и костюмов получили сотрудники сферы ЖКХ и транспортники, а также другие предприятия, где люди продолжают трудиться во время нерабочих дней. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сейчас в регионе собирают нужный запас средств защиты и препаратов для дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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