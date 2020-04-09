Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года составило 9 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T19:03:59+03:00

Всего в Липецке от коронавируса вылечили 9 человек Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года увеличилось. По данным администрации Липецкой области, в этот четверг из инфекционной больницы выписали еще 4 человек. Они благополучно перенесли инфекцию, теперь полностью здоровы и хорошо себя чувствуют, сообщает оперативный штаб.

Отметим, что ранее в регионе от коронавируса благополучно выздоровели еще 5 зараженных, первых троих выписали еще 19 марта. Таким образом, с учетом выздоровевших, общее число зараженных коронавирусом в Липецке на данный момент составляет 39 человек.

По данным на утро 9 апреля в Липецке было 43 больных с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе составляет 48 человек. В настоящее время COVID-19 подозревают еще у 58 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU