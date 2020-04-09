2020-04-09T19:03:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года составило 9 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Всего в Липецке от коронавируса вылечили 9 человекВсего в Липецке от коронавируса вылечили 9 человекФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года увеличилось. По данным администрации Липецкой области, в этот четверг из инфекционной больницы выписали еще 4 человек. Они благополучно перенесли инфекцию, теперь полностью здоровы и хорошо себя чувствуют, сообщает оперативный штаб.

Отметим, что ранее в регионе от коронавируса благополучно выздоровели еще 5 зараженных, первых троих выписали еще 19 марта. Таким образом, с учетом выздоровевших, общее число зараженных коронавирусом в Липецке на данный момент составляет 39 человек.

По данным на утро 9 апреля в Липецке было 43 больных с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе составляет 48 человек. В настоящее время COVID-19 подозревают еще у 58 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 апреля 2020 года составило 9 человек
Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: семейных конфликтов стало меньше, жалоб на соседей – больше
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: дрифтеры кучкуются по ночам на парковках ТРЦ
Ограничения по коронавирусу в Липецке: пивные магазины пытаются перековаться в продуктовые
Борьба с коронавирусом в Липецке: кто и как должен дезинфицировать подъезды домов
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля: с подозрением на COVID-19 58 человек
Липецкие депутаты приняли закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Борьба с коронавирусом в Липецке: за сутки 571 человеку сделали тест на COVID-19
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: шествие "Бессмертного полка" могут перенести из-за коронавируса
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19
В Липецке продлевается прием заявок в грантовую программу «Стальное дерево»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Под Липецком под колесами УАЗа погибла 83-летняя пенсионерка
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят на Пасху остаться дома
Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: Задонский район "перекроют"
Под Липецком заработали новые камеры фотовидеофиксации
Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: гостям региона придется самоизолироваться
Борьба с коронавирусом в Липецке: в инфекционной больнице открыли центр телемедицины
Нарушение режима всеобщей самоизоляции в Липецке: школьники шумят в подъезде и гуляют по крыше