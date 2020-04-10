2020-04-10T13:16:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинские маски в аптеках Липецка: где можно найти и что делать, если нет в продаже

В аптеки государственные аптеки Липецка завезли маски и антисекптики
Лия МУРАДЬЯН
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Ажиотаж вокруг медицинских масок в Липецке спал. Если на начальных этапах, когда в городе начали регистрировать первые случаи коронавируса, найти маски было сложно, а где-то их продавали с рук по завышенной цене, то теперь ситуация иная.

Напомним, что на этой неделе в региональную сеть аптек «Липецкфармация» завезли 155 000 масок и антисептики. Как отметили в бюджетной организации, за 2 дня по области продали чуть больше половины масок – 84 000. Сейчас маски продаются по оптовой цене – 30 р. 20 ком. На данный момент в аптеках остаются 71 000 масок.

Но есть правило: в одни руки продают не больше пяти масок. Также в аптеках есть более 160 000 антисептиков 6 наименований, для кожи и обработки поверхностей. По данным пресс-службы администрации, до конца апреля завезут еще 100 000 упаковок дезинфицирующих средств.

В Липецке маски и антисептики точно есть в 18 аптеках города: Ворошилова, 1, проспект Победы, 59а и 112а, Энергостроителей, 17, Писарева, 10а, Ленинградская, 2, Адм. Макарова, 2, 9 микрорайон, 17, Зегеля, 30а, Ленина, 35, Космонавтов, 38, Гагарина, 113, Ангарская, 5, Московская, 117, Константиновой, 1, Неделина, 31а, Меркулова, 39а и Филипченко, 8/4.

Уточнить наличие в других аптеках в районах области можно в справочной «Липецкфармации» по телефонам: 7 (4742) 34-93-16, 34-59-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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