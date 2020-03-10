2020-03-10T16:01:03+03:00
Общество

Не во всех аптеках Липецка есть медицинские маски

В некоторых средства защиты от вируса разобрали еще неделю назад [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В некоторых аптеках Липецка закончились медицинские маскиВ некоторых аптеках Липецка закончились медицинские маскиФото: Юлия КЛЮЕВА
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На днях липчане начали жаловаться, что в некоторых аптеках Липецка нет медицинских масок. Корреспондент "КП-Липецк" решил проверить, как обстоят дела в учреждениях областного центра.

Как оказалась, не во всех аптеках есть медицинские маски. В одной, к примеру, средств индивидуальной защиты нет почти неделю. По словам фармацевта, даже антисептики для рук довольно быстро разобрали. Но добавила, что маски должны привезти в ближайшие дни. Тогда когда именно, девушка не знает. В другой аптеке остались только нестерильные маски. Все медицинские изделия, что были в упаковках, разобрали. Стоимость 1 нестерильной маски 7 рублей.

В некоторых аптеках Липецка остались только нестерильные маски.Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что за ценами и наличием масок в аптеках следят в региональном управлении потребрынка и ценовой политики. Стоимость 1 маски - до 10 рублей. На завышенные цены можно пожаловаться в прокуратуру.

Кстати, с этого вторника, 10 марта, в Липецкой области ввели повышенный режим готовности из-за коронавируса. А в школах и детсадах областного центра у детей проверяют температуру. Пока есть информация о 3 заболевших коронавирусом в регионе.

В некоторых аптеках Липецка нет медицинских масок.Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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