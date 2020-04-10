2020-04-10T18:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020 года: среди зараженных 4 ребенка

Больше всех зараженных коронавирусом в возрасте от 51 до 55 лет [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В пресс-службе областной администрации рассказали из каких районов поступили зараженные коронавирусом и сколько им летВ пресс-службе областной администрации рассказали из каких районов поступили зараженные коронавирусом и сколько им летФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на эту пятницу. 10 апреля, в Липецкой области коронавирусом больны 45 человек. Пациентов в тяжелом состоянии нет. По данным пресс-службы региональной администрации, среди них 4 детей. Им от 11 до 15 лет. Также COVID-19 выявили у одного из липчан в возрасте от 16 до 20 лет. Инфекция подтвердилась у 4 пенсионеров - от 81 до 85 лет. Также в больнице лечат пациента, которому от 85 до 90 лет. Возраст остальных заболевших от 21 до 75 лет. Больше всего зараженных липчан 51-55 лет - 10 человек. Далее идет возраст от 26 до 30 лет - 7 больных коронавирусом.

23 заболевших из Липецка. Из Липецкого района - 5. Еще 4 - из Ельца. В Воловском районе инфекцию выявили у 5 местных жителей. В Грязинском районе - у 2. В Данковском районе диагноз подтвердился у 1 человека. В Добровском - у 4. В Задонском районе выявили 6 больных. В Измалковском районе - 1. В Лев-Толстовском районе - 2. В Становлянском районе - 1. В Хлевенском районе такая же цифра - 1.

Распределение возраста заболевших с момента начала эпидемии в Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Распределение возраста заболевших с момента начала эпидемии в Липецкой областиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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