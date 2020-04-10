Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020 года: у 62 человек подозревают COVID-19

10 Апр 2020 2020-04-10T15:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области увеличивается число человек, у кого подозревают коронавирус. В эту пятницу, 10 апреля, в инфекционной больнице с подозрением на выделение вируса находятся 62 липчанина. Накануне, 9 апреля, эта цифра была меньше - 58 человек.

Напомним, что у 45 жителей региона подтвержден диагноз COVID-19. Этим днем из медучреждения выписали еще одного переболевшего инфекцией. Так, число выздоровевших за все время составило 10 человек.

В обсерваторе в Данкове находится 8 человек. Еще 476 липчан - в строгой самоизоляции. К ним ежедневно приезжают врачи, которые следят за их состоянием. По данным пресс-службы администрации области, симптомов ОРВИ у них не выявили. Липчан просят соблюдать режим самоизоляции и быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU