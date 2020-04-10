2020-04-10T19:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020: 18-летнюю студентку оштрафовали за фейк о коронавирусе

Девушка раскаялась, что разместила информацию о коронавирусе, не проверив ее достоверность [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке 18-летняя студентка попала под суд из-за фейка о коронавирусе. По данным пресс-службы регионального УМВД России, 27 марта липчанка разместила недостоверную информацию на своей странице в "Инстаграм", в которой более 23 тыс. подписчиков. В сообщении говорилось о комендантском часе, который якобы ввели в областном центре - запрещено находиться на улице с 21.00 до 5.00.

- Потом я начала сомневаться, что это может быть правдой, - призналась девушка. - Написала губернатору, он сказал, что это ложь. Через несколько часов я удалила запись. Извинилась перед своей аудиторией. Но несмотря на это, мне пришлось получить наказание.

По данному факту составили административный протокол по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Мировой судья назначил липчанке штраф - 15 тыс. рублей.

- Я очень жалею, что это сделала, - раскаивается студентка. - Теперь буду проверять любую информацию и советую это делать каждому. Чтобы никто не повторил мою ошибку.

В Липецке 18-летнюю студентку оштрафовали за фейк о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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