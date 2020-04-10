2020-04-09T22:21:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 10 апреля 2020: еще одного человека оштрафовали за фейк о коронавирусе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 10 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Еще одну липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в соцсетяхЕще одну липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в соцсетяхФото: Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецке, последние новости на 10 апреля 2020, суд оштрафовал еще одного человека за распространение фейка о коронавирусе. Под административную статью за злоупотребление свободной массовой информации попала женщина. Она опубликовала в «Инстаграм» ложную информацию, что в Липецке якобы вводят комендантский час. Выдавая вброс за правду, дама даже уточнила, что никому нельзя выходить на улицу после 21.00 и до 5 утра. Женщину вычислили сотрудники полиции, когда мониторили соцсети. По статье 13.15 КоАП ей назначили штраф в 15 000 рублей. Первую распространительницу дезинформации наказали в марте.

В целом эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Липецке усложняется. Из-за очагов инфекции в Задонском районе ужесточили ограничения. Сейчас в регионе стоит вопрос о переносе шествия «Бессмертного полка» 9 мая. Кроме того ужесточили требования по карантину – на него теперь отправляют всех, кто прибыл из других регионов России со сложной обстановкой по COVID-19.

Одновременно с потеплением на второй неделе самоизоляции жители Липецка стали менее сознательными. Люди все чаще жалуются на нарушителей режима, молодежь на машинах собирается на парковках у ТРЦ, на спротплощадках и в парках снова стало много подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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