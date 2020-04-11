2020-04-11T11:13:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: горожане могут нанять специалистов для уборки могил

Липчан вновь просят не ходить в храмы и на кладбища в период режима всеобщей самоизоляции
Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 10 апреля, мэр Липецка Евгения Уваркина встретилась с викарием Липецкой епархии Евфимием. По данным пресс-службы городской администрации, они поговорили о богослужениях в период коронавируса.

- Это воскресенье – Вербное, - обратилась к липчанам мэр в своем Инстаграме. - В следующее отмечается Воскресение Господне. Я знаю, какие благодатные эти богослужения и какой чудотворной силой обладает молитва в храме. Но стоит ли сейчас ходить в церковь, когда в городе настолько напряженная эпидемиологическая обстановка?

Итог встречи - горожанам настоятельно рекомендуют не посещать храмы. Для тех, кто хочет участвовать в праздничных службах, организуют онлайн-трансляции. Кроме того, липчанам еще раз напомнили про запрет на посещение кладбищ. Он будет действовать до особого распоряжения. Возле участков дежурят полицейские. Тем, кому срочно нужно привести в порядок могилы, посоветовали нанять специалистов за определенную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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