2020-04-14T11:47:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Липецке от коронавируса: продавцов рынков обяжут носить маски

Из-за коронавируса в магазинах и на рынках города введут дополнительные меры безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вводят дополнительные меры защиты в магазинах в связи с коронавирусом. Об этом сообщила в своем инстаграм мэр города Евгения Уваркина в этот вторник, 14 апреля. Предпринимателей попросили установить специальные экраны, разлиновать зоны у касс, чтобы покупатели соблюдали дистанцию не менее 1,5 м.

Также власти наведут порядок на продуктовых рынках. Всех сотрудников обяжут носить маски и соблюдать другие меры безопасности. Евгения Уваркина пообещала, что с нелегальными торговцами будут бороться особенно жестко.

Напомним, что этим утром в регионе подтвердили еще 5 случаев заболевания COVID-19. Так, в больнице на лечении находятся 62 липчанина. За все время коронавирус в регионе выявили у 74 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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