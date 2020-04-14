Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 апреля 2020 года: 5 новых случаев
Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличивается. В этот вторник, 14 апреля, COVID-19 подтвердили еще у 5 человек в регионе. Так, на лечении находятся 62 липчанина. По данным Федерального оперативного штаба, за все время инфекцию выявили у 74 человек.
Напомним, что новые больные в Липецкой области появляются ежедневно уже на протяжении недели. Накануне, 13 апреля, коронавирус подтвердился у 6 липчан. При этом есть и выздоровевшие. Всего их 12 человек. В минувший понедельник из больницы выписали еще 2 жителей региона, переболевших COVID-19.
Кстати, в Липецке собираются ввести пропускной режим. Обо всех подробностях должны объявить к вечеру. Пока известно, что выйти на улицу можно будет, получив специальный код. Он придет СМС на телефон или его продиктуют, если липчанин позвонит со стационарного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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