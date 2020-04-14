За неделю в Липецкой области у 120 человек выявили пневмонию

14 Апр 2020 2020-04-14T13:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю с 6 по 12 апреля в Липецкой области 3 452 человека заболели ОРВИ. Причем 54,3% заболевших - дети до 14 лет. Госпитализировали 63 липчан. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости снизился на 19,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Среди липчан регистрировалось 220-150 случаев ОРВИ средне-тяжелых форм. Также выявили единичные случаи гриппа В. В основном жители региона заражались РС-вирусами, бокавирусами и тд.

Кстати, за неделю 120 липчанам поставили диагноз внебольничная пневмония. Напомним, ранее ее выявили у 118 человек. Как отмечают специалисты, показатель не превышает среднемноголетнего уровня. 72,5% заболевших - взрослые. Среди них 59% -липчане старше 40 лет. В лаборатории обследовани 99,2% больных. Этиологию расшифровали у 54%, у остальной части преобладает бактериальная флора.

ИСТОЧНИК KP.RU