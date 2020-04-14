2020-04-14T13:38:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: ввели обязательную дезинфекцию автобусных остановок

Чтобы не допустить инфекцию остановки теперь обрабатывают каждый день
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке дезинфицируют остановкиВ Липецке дезинфицируют остановкиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В целях борьбы с коронавиурсом в Липецке начали дезинфицировать остановки общественного транспорта. Санитарная обработка должна была начаться с этого вторника, 14 апреля, но коммунальные службы взялись за это раньше. Уже в понедельник сотрудники городского управления благоустройства опрыскали 146 автобусных остановок. Отметим, что ранее дезинфекцию улиц опробовали на городской набережной.

Начали с улиц с самым оживленным движением транспорта – Неделина, Фрунзе, Советская, Карла Маркса, Металлургов, Плеханова, Зегеля, Гагарина, Ленина, а также на Театральной площади, Революции и в районе НЛМК. Ночью обработали павильоны на Механизаторов, Кирпичной, Ферросплавной, Циолковского, Космонавтов, Вермишева, Терешковой, Московской, Катукова и на Грязинском шоссе.

– В смену выходит две бригады по два человека, – пояснил начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич. – Они проводят орошение остановок капельным способом при помощи ранцевых распылителей. Используется раствор «Максиммус». Он безопасен для людей и животных, но при этом убивает бактерии и вирусы.

В предстоящие дни должны опрыскать все остановки в городе – около 300. Кроме этого спецтехникой будут мыть тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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