Коронавирус в Липецке, последние новости на 12 апреля 2020: в городе начнут дезинфицировать улицы

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 12 апреля 2020 года. В городе начали применять новые меры по борьбе с коронавирусом – дезинфекцию улиц с помощью спецтехники. Пробную обработку провели на городской набережной.

Пробная дезинфекция улиц от коронавируса в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Испытания проходили около двух часов, в течение которых специальная машина распрыскивала дезинфицирующие средства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие машины выйдут на улицы, если эпидемиологическая обстановка по коронавирусу ухудшится.

Пробная дезинфекция улиц от коронавируса в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кроме этого в городе обработали автобусные и трамвайные остановки. Дезинфекцию проводили разными средствами, затем сделали тесты, чтобы определить какой из составов лучше.

Дезинфекция улиц от коронавируса в Липецке.Видео пресс-службы администрации Липецка

Также в Липецке несмотря на непростую ситуацию по заражениям, народ не может усидеть дома. С потеплением на общественных площадках стало появляться все больше людей, в основном это молодежь. Ограждение в виде лент уже не помогает и власти перешли к более решительным мерам – начали выставлять бетонные блоки.

Накануне таким путем в Липецке перекрыли набережную. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там начали собираться по вечерам компании подростков. Ранее об аналогичных сборищах на парковках ТРЦ сообщали спасатели, которым жаловались жители города. Чтобы пресечь нарушения режима самоизоляции выезд на такие площадки решили огородить блоками.