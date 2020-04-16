2020-04-16T08:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровые пропуска в Липецке: по некоторым районам можно передвигаться без них

Въезжая в город, где действует система, пропуск придется получить [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В эти дни в Липецкой области опробуют систему цифровых пропусков. В тестовом режиме она уже начала работать в Задонске, а с 17 апреля начнет действовать еще и в Липецке, Ельце и Чаплыгине.

Кто может получить пропуск в Липецке и как им пользоваться, подробно сообщалось ранее: нужно звонить на номер 8-800-450-48-58, оставлять паспортные данные и сообщать цель, по которой покидаете жилье.

Подробности о пропускном режиме в Липецкой области.15 апреля 2020г систему начали запускать в Задонске

В остальных районах, которые не упомянуты в Постановлении, передвигаться можно беспрепятственно, соблюдая при этом режим самоизоляции. Но чтобы попасть в район или город, на территории которого действует система цифровых пропусков, нужно будет звонить, сообщать цель передвижения и также получать номер на время пребывания на улице.

На новую систему уже есть жалобы, например, пропуск дается одному человеку только два раза в сутки, что для многих оказалось крайне неудобно, да и пробный запуск не обошелся без сбоев. По словам жителей Задонского района, система не всегда может распознать и принять серию и номера паспорта. Некоторые тратят на получение пропускного номера около получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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