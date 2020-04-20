Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: за видео о нехватке лекарств зоозащитница заплатит 30000 рублей
В Липецке за злоупотребление свободой массовой информации к административной ответственности привлекли 47-летнюю зоозащитницу. По данным пресс-службы Липецкого областного суда, женщина разместила в соцсетях видео. В нем липчанка сообщила, что в инфекционной больнице не хватает медицинского оборудования и лекарств для лечения больных коронавирусом. А также открыла сбор средств, чтобы закупить то, чего недостает учреждению.
Напомним, что данную информацию опровергла главврач инфекционной больницы Лилия Сиротинкина. Видео можно посмотреть здесь. В этот понедельник, 20 апреля, в областном центре состоялся суд. Липчанку привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ. Теперь ей придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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