Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: за видео о нехватке лекарств зоозащитница заплатит 30000 рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T20:06:32+03:00

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В Липецке за злоупотребление свободой массовой информации к административной ответственности привлекли 47-летнюю зоозащитницу. По данным пресс-службы Липецкого областного суда, женщина разместила в соцсетях видео. В нем липчанка сообщила, что в инфекционной больнице не хватает медицинского оборудования и лекарств для лечения больных коронавирусом. А также открыла сбор средств, чтобы закупить то, чего недостает учреждению.

Напомним, что данную информацию опровергла главврач инфекционной больницы Лилия Сиротинкина. Видео можно посмотреть здесь. В этот понедельник, 20 апреля, в областном центре состоялся суд. Липчанку привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ. Теперь ей придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU