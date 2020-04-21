Меры борьбы с коронавирусом в Липецке ужесточают: в магазин можно войти только в маске
Из-за осложнившейся эпидемиологической ситуацией в Липецке ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Новые правила из-за Covid-19 начнут действовать со среды, 22 апреля. С этого дня вход в во все магазины и любые другие торговые объекты на территории Липецкой области строго в масках.
Как сообщает оперштаб региона, в государственных аптеках «Липецкфармация» наладили регулярную поставку масок. Сейчас в аптечной сати есть более 500 000 марлевых повязок и одноразовых масок.
Кроме этого власти обещают, что скоро маски появятся и в крупных магазинах города, которые продолжают работать в условиях режима самоизоляции. Многие торговые сети уже готовы продавать маски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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