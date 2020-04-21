Число заболевших коронавирусом в Липецке на 21 апреля 2020 года составило 107 человек

За все время эпидемии число заболевших коронавирусом в Липецкой области составило 169 человек. По состоянию на этот вторник, 21 апреля, на лечении находится 107 липчан. Накануне, 20 апреля, COVID-19 подтвердился еще у 20 жителей региона: 12 случаев в Липецке, по 2 Ельце, Липецком и Лебедянском районах, по 1 случаю в Грязинском и Усманском районах. У 251 жителя подозревают инфекцию.

В обсерваторе в Данкове - 6 человек. Еще 658 липчан находятся в строгой самоизоляции - за их состоянием каждый день наблюдают медики. Есть и неутешительные новости. В регионе 2 женщины умерли от коронавируса - 57 лет и 61 года.

Напомним, что в Липецке, Чаплыгине, Ельце и Задонске продолжает действовать пропускной режим. С этого вторника аналогичная мера вводится в Лебедяни. Выйти из дома жители смогут только по цифровому коду.