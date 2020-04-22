2020-04-22T15:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке, на 22 апреля 2020 года: под подозрением 172 человек

Еще .. липчан остаются на строгой домашней изоляции под присмотром врачей
Лия МУРАДЬЯН
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 22 апреля 2020 года составило 149 человек. Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировали 213 случаев заражений Covid-19. Из них 62 человека выздоровели, 2 – скончались.

Как сообщает оперативный штаб региона, на данный момент в больницах Липецкой области под подозрением на выделение вируса находятся еще 172 человек. Кроме этого на строгой домашней изоляции под наблюдением врачей остаются еще 663 жителя региона. Это все, кто прибыли из-за рубежа или других регионов России.

Наибольшее количество зараженных регистрируют в областном центе, на Липецк приходится больше половины заболевших коронавирусом по всей области. Среди больных есть, как дети до 5 лет, так и люди пожилого возраста старше 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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