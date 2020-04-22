Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 апреля 2020 года: с начала пандемии заразились 189 человек

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 апреля 2020 года с начала пандемии достигло 189 человек. С учетом выздоровевших и умерших, общее число зараженных Covid-19 в Липецкой области на данный момент составляет 125 человек. Больные с легкой формой течения коронавируса находятся на домашнем лечении.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается, в последние дни в Липецке регистрируют более чем по 10 новых случаев болезни. Большая часть заболевших приходится на город Липецк. Накануне в регионе зарегистрировали 20 новых пациентов с коронавирусом, 15 из которых – жители областного центра. Еще по 1-2 человека в Ельце, а также в Липецком, Усманском и Грязинском районах.

Еще у 171 жителя региона есть подозрения на выделение вируса. Все прибывшие в Липецкую область из-за границы и других регионов обязаны самоизолироваться и оставаться на домашнем карантине в течение двух недель.