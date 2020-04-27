2020-04-27T15:14:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года: выписали еще двух человек

Всего в Липецке вылечили от коронавируса 67 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года составило 67 человек. В этот день врачи выписали двоих переболевших коронавирусом. Все они благополучно прошли лечение, никаких признаков инфекции у людей уже нет.

Ранее сообщалось о 65 выздоровевших после Covid-19. Сейчас в больницах Липецкой области с инфекцией остаются 117 человек. Зараженные с легкой формой течения коронавируса проходят лечение на дому. Таких на этот день в Липецкой области 144.

На строгом домашнем карантине под наблюдением врачей и с ежедневной сдачей анализов остаются 401 жителей Липецкой области. На обсервации в Дансковском районе временно проживают 16 человек. Признаков ОРВИ у них не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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