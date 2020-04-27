Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года: выписали еще двух человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года составило 67 человек. В этот день врачи выписали двоих переболевших коронавирусом. Все они благополучно прошли лечение, никаких признаков инфекции у людей уже нет.
Ранее сообщалось о 65 выздоровевших после Covid-19. Сейчас в больницах Липецкой области с инфекцией остаются 117 человек. Зараженные с легкой формой течения коронавируса проходят лечение на дому. Таких на этот день в Липецкой области 144.
На строгом домашнем карантине под наблюдением врачей и с ежедневной сдачей анализов остаются 401 жителей Липецкой области. На обсервации в Дансковском районе временно проживают 16 человек. Признаков ОРВИ у них не наблюдается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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