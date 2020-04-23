2020-04-23T15:27:43+03:00
Происшествия

Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: появилась карта заражения COVID-19 по региону

На интерактивной карте видны очаги заражения и количество больных коронавирусом в каждом районе
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирусная карта в ЛипецкеКоронавирусная карта в ЛипецкеФото: Скриншот сайта
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В Липецкой области появилась карта заражения коронавирусом по районам. На сервисе обозначаются очаги заражения COVID-19 и количество зараженных в каждом районе и городе области, вплоть до конкретной улицы.

Как сообщает региональный оперштаб, информация на коронавирусной карте обновляется ежедневно. Но пока еще система работает в тестовом режиме, поэтому цифры могут не сходиться с официальными данными статистики.

В частности сейчас на 23 апреля, согласно данным на карте большая часть случаев заражения коронавирусом приходится на Липецк – 104 человека. На втором месте Елец – 16 случаев заражения, и на третьем месте по заражению коронавирусом в Липецкой области Чаплыгинский район – 12 человек с коронавирусом. Непосредственно в областном центре коронавирус регистрируют практически во всех районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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