Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: появилась карта заражения COVID-19 по региону
В Липецкой области появилась карта заражения коронавирусом по районам. На сервисе обозначаются очаги заражения COVID-19 и количество зараженных в каждом районе и городе области, вплоть до конкретной улицы.
Как сообщает региональный оперштаб, информация на коронавирусной карте обновляется ежедневно. Но пока еще система работает в тестовом режиме, поэтому цифры могут не сходиться с официальными данными статистики.
В частности сейчас на 23 апреля, согласно данным на карте большая часть случаев заражения коронавирусом приходится на Липецк – 104 человека. На втором месте Елец – 16 случаев заражения, и на третьем месте по заражению коронавирусом в Липецкой области Чаплыгинский район – 12 человек с коронавирусом. Непосредственно в областном центре коронавирус регистрируют практически во всех районах.
ИСТОЧНИК KP.RU