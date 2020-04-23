Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке 23 апреля 2020: еще 25 человек с Covid-19

23 Апр 2020 2020-04-23T10:38:31+03:00

Всего коронавируосм в Липецке на 23 апреля заразились 238 человек

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Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке зарегистрировали 23 апреля 2020 года. По данным оперативного штаба на 10 утра, Covid-19 в Липецкой области подтвердился еще у 25 человек. Тем самым общее количество зараженных коронавирусом в Липецке составило 174 человека.

С учетом выздоровевших и умерших всего с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» в Липецке поставили 238 людям. Липчане с легкой формой течения вируса проходят лечение на дому. Накануне врачи разрешили лечиться дома 64 пациентам. Остальные остаются в больницах.

Большая часть зараженных по региону традиционно приходится на город Липецк, последний раз в областном центре было 17 случаев из 24 за день. Тогда же в Данковском районе выявили 3 случая, 2 – в Ельце и по одному в Грязинском и Добринском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU