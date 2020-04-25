Ремонт на улице Баумана в Липецке: как поедут автобусы

25 Апр 2020 2020-04-25T11:33:48+03:00

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В ночь На 1 мая в Липецке на реконструкцию перекроют улицу Баумана. С этого момента и до окончания работ изменится схема движения автобусов. Кстати, как объехать закрытый участок на автомобиле, можно посмотреть здесь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы №24 и №24А будут ездить до автостанции "Сокол". Транспорт №324 и №352 в направлении к Чаплыгинскому шоссе ".. - площадь Заводская - улица Пожарского - трасса "Орел-тамбов" - Чаплыгинское шоссе". Обратно автобусы поедут по маршруту "Чаплыгинское шоссе - трасса "Орел-Тамбов"- улица Доменщиков - Ушинского - ..".

Изменения в схеме движения автобуса №12 практически аналогичны: ".. - площадь Заводская - улица Ушинского - Пожарского - трасса "Орел-Тамбов" - Чаплыгинское шоссе". Теперь у автобусов №33 и №33А конечная остановка "улица Доменщиков" - они будут ходить через Петровский рынок.

Схема движения автобусов во время реконструкции улицы Баумана в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Автобусы №39, №44 и №64 поедут через Окружное шоссе по маршрутам: в сторону Чаплыгинского шоссе "автостанция Сокол - Пожарского - трасса "Орел-Тамбов" - ..". В направлении площади Заводской - ".. - трасса "Орел-Тамбов" - Доменщинов - Ушинского - автостанция Сокол". Кстати, часть автобусов №39 и №44 в период между часами-пик будут доезжать только до улицы Доменщиков.

Маршрут №2 "Железнодорожный вокзал - Доменщиков" на время приостановят. При этом количество рейсов автобусов №12 "Железнодорожный вокзал - Чаплыгинское шоссе" увеличат.

Вводится временный маршрут №90. Он будет двигаться по схеме "автостанция Сокол - улица Бабушкина - разворот у Троицкой церкви - Бабушкина - Пожарского - переулок Ивана Франко - Ушинского - площадь Заводская - Ковалева (разворот) - площадь Заводская - автостанвия "Сокол".

Кстати, на остановке "улица Баумана" липчане смогут пересесть с автобусов №24, №24А и №33 на автобусы №12, не оплачивая проезд в последнем. Нужно лишь предъявить билет оплаты проезда с какого-либо из трех автобусов. Важно успеть сесть на автобус №12 в течение часа после получения билета в предыдущем транспорте. Оно будет указано на билете. Аналогичная ситуация, если липчане поедут от Чаплыгинского шоссе к площади Заводской на автобусах №12, чтобы пересесть на №24, №24А и №33. То же самое при пересадке с автобуса №39 на общественный транспорт №12, №24, №24А и №33. Чтобы горожане успели уложиться в отведенный для пересадки 1 час, расписания перечисленных маршрутов максимально синхронизируют.

Более подробную информацию можно получить по телефону 31-00-82, а также на сайте департамента транспорта Липецка или МБУ "ЛГТК".

ИСТОЧНИК KP.RU