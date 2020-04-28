Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 28 апреля 2020 года: еще 26 человек с COVID-19
По данным на утро 28 апреля 2020 года в Липецке подтвердились новые случаи заражения коронавирусом. Оперативный штаб сообщает о 26 новых зараженных COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в Липецкой области заболели 356 человек.
Из общего количества зараженных в Липецке 67 человек благополучно вылечили, два тяжелых пациента с сопутствующими хроническими заболеваниями, к несчастью, скончались. С учетом выздоровевших и умерших, на данный момент в Липецке 287 активных случаев заражения коронавирусом.
Люди с легкой формой течения вируса остаются на домашнем лечении. Таких по последним данным в Липецкой области 144. На строгой самоизоляции более 400 прибывших из других регионов людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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