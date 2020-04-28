Число заболевших коронавирусом в Липецке на 28 апреля 2020 года составило 330 человек
Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 28 апреля 2020 года составило 330 человек. Из них 261 липчанин находится на лечении в больницах, остальные - дома. Это те, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, то дома. Накануне, 27 апреля, диагноз подтвердился еще у 24 жителей региона. Большинство больных выявили в Липецке - 15 человек. Еще 4 случая зарегистрировано в Грязинском районе. По 2 заболевших в Липецком и Данковском районах. Также инфекцию выявили у жителя Измалковского района.
Коронавирус подозревают у 225 человек. За все время пандемии в регионе выздоровели 67 липчан. Двоих выписали в минувший понедельник. Напомним, что некоторых пациентов спасти не удалось. Умерло двое - 57-летняя жительница Чаплыгинского района и 61-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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