2020-04-30T15:44:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 30 апреля составило 89 человек

Еще 5 вылечившихся пациентов выписали днем
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке благополучно вылечились от коронавируса почти 90 человек. Последних пятерых выздоровевших выписали в этот четверг, 30 апреля. Всего с начала пандемии в Липецкой области благополучно перенесли коронавирус 89 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 в Липецке перевалило за 400 человек. С учетом новых выздоровевших и двоих погибших, среди активно зараженных остается 324 жителя Липецкой области.

Люди с легкой формой течения коронавируса проходят лечение на дому под строгой ответственностью, таких в регионе 205 пациентов. В больницах региона остаются 119 жителей области. Большая часть зараженных приходится на сам город Липецк. Согласно данным на интерактивной коронавирусной карте региона, более 200 случаев заражения зарегистрировали в Липецке и на втором месте Елец - 25 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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