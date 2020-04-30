Число заболевших коронавирусом в Липецке на 30 апреля 2020 года: COVID-19 заразились почти 400 человек

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Липецке на 30 апреля 2020 года уже приблизилось к 400. Последние дни число заболевших коронавирусом в регионе прибавляется более чем на 20 человек.

Накануне в Липецкой области зарегистрировали сразу 28 новых случаев COVID-19. Из них подавляющее большинство, 23 человека, в самом Липецке и по одному случаю в Чаплыгиснком, Грязинском, Тербунском, Добринском и Усманском районах. Количество заражения на тот момент с начала пандемии составляло 384 случая, 84 из которых – выздоровели.

Крупный очаг инфекции выявили в больнице в Долгоруковском районе, из-за чего районную больницу закрыли. Там заразились сразу 6 медиков, включая главврача. Более того, встал вопрос о халатности со стороны медицинского персонала. Руководство больницы изолировали, меры к главврачу примут после выхода с больничного.