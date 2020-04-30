Из-за вспышки коронавируса среди медиков в Липецке закрыли еще одну больницу

30 Апр 2020 2020-04-30T20:45:19+03:00

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В Липецкой области очередная вспышка коронавируса в медицинском учреждении. На этот раз очаг инфекции обнаружили в Хмелинецкой больнице в Задонском районе, где обследовали всех сотрудников медучреждения. Ранее из-за заражения медарботников, включая главврача, закрыли больницу в Долгоруковском районе, где теперь стоит вопрос о халатности медиков.

Как сообщает администрация Липецкой области, в районе COVID-19 обнаружен еще у пяти человек. Троих из них положили в областную инфекционную больницу, двое – на домашнем лечении. Всех контактных из числа персонала районной больницы изолировали и наблюдают.

Сейчас Хмелинецкую участковую больницу обеззараживают, ее снова откроют после противоэпидемических мероприятий. На это время местные жители могут обращаться за медицинской помощью в отделение скорой помощи Задонской ЦРБ. Увозить пациентов также будут в задонскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU