2020-05-07T10:39:43+03:00
Общество

"Разогнать публику со слабым умом": администрация прокомментировала запись с совещания по коронавирусу

В пресс-службе сообщили, что фразы были вырваны из контекста
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецкой области прокомментировали странную записьВ администрации Липецкой области прокомментировали странную записьФото: Юлия КЛЮЕВА
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В телеграм-каналах появилась аудиозапись с голосовами губернатора Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной. Руководители обсуждают одну из мер борьбы с коронавирусом - дезинфекцию улиц. Вроде, обычное совещание. Глава города рассказывает о пробном пуске спецмашин в Нижнем парке. Но вдруг разговор переходит в совершенно неожиданную плоскость.

- Мероприятие должно быть правильно-полезным, - раздается голос губернатора. - Эта страшная штука должна способствовать разгону людей. "Ай-ай-ай, сейчас нас, как клещей потравят". Выберите точки, где собирается собирается публика, которую вам надо разогнать, со слабым умом.

- А вдруг полягут? - восклицает голос Евгении Уваркиной.

- Привлекут к ответственности вас, - отвечает глава региона.

Данную запись прокомментировали в пресс-службе областной администраи. "КП-Липецк" подтвердили, что такое совещание действительно было. Его провели в начале апреля - запись месячной давности. Обсуждались меры борьбы с распространением COVID-19, в том числе дезинфекцию общественных пространств.

- Данная аудиозапись - лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста, - добавили в пресс-службе. - Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы.

Напомним, что тестовую обработку спецмашинами провели. О ней можно почитать здесь. Но затем от массовой дезинфекции отказались - слишком большой расход раствора. Обработка совершается точечно. Специалисты используют ранцевые распылители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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